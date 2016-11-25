В.Гройсман: сотрудничество Украины и Венгрии имеет важнейшее стратегическое значение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудничество Украины и Венгрии имеет важное стратегическое значение на пути Украины в Европейский Союз, и Кабинет Министров будет прилагать все усилия для его углубления. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время открытия украинско-венгерского бизнес-форума, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Наши отношения имеют важнейшее стратегическое значение. Мы это ценим. Мы будем прилагать усилия, чтобы эти отношения между нашими государствами были только лучше", - отметил В.Гройсман.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Венгрия глубоко уважает суверенитет Украины и всегда поддерживает его.
"Мы являемся такой страной, которая не боится сказать, что целью является присоединение Украины к ЕС", - отметил он.
По его словам, в свое время Венгрии, которая является членом Вышеградской четверки, пришлось 14 лет ждать и бороться за присоединение к ЕС, "так же, как сегодня борется Украина".
"Если бы Венгрия не была в составе Европейского Союза, тогда бы и экономика Европейского Союза была бы сейчас в стагнации. Мы являемся мотором, локомотивом развития экономики ЕС. Это же ожидает и Украину. Украина будет действительно мощной силой для Европейского Союза, и мы всегда будем на стороне Украины и мы всегда будем поддерживать принятие ее в ЕС", - подчеркнул В.Орбан.
Виктор Орбан также подчеркнул необходимость завершения ратификации Европейским Союзом Соглашения об ассоциации с Украиной и зоны свободной торговли.
"Надо дать возможность Украине, чтобы ее предприятия могли выйти на европейский рынок и могли сотрудничать с экономическими организациями ЕС", - убежден премьер-министр Венгрии.