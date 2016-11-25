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В.Гройсман: співпраця України та Угорщини має надважливе стратегічне значення

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Співпраця України та Угорщини має важливе стратегічне значення на шляху України до Європейського Союзу, і Кабінет Міністрів докладатиме усіх зусиль для її поглиблення. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття Українсько-угорського бізнес-форуму, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

В.Гройсман: співпраця України та Угорщини має надважливе стратегічне значення

“Наші відносини мають надважливе стратегічне значення. Ми це цінуємо. Ми будемо докладати зусилля, щоб ці відносини між нашими державами були тільки кращими”, — наголосив В.Гройсман.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що Угорщина глибоко поважає суверенітет України та завжди підтримує її.

“Ми є такою країною, яка не боїться сказати, що метою є приєднання України до ЄС”, — зазначив він.

За його словами, свого часу Угорщині, яка є також членом Вишеградської четвірки, довелося 14 років чекати та боротися за приєднання до ЄС, “так само, як сьогодні бореться Україна”.

“Якщо б Угорщина не була в складі Європейського Союзу, тоді б і економіка Європейського Союзу була би зараз у стагнації. Ми є мотором, локомотивом розвитку економіки ЄС. Це саме чекає і Україну. Україна буде дійсно потужною силою для Європейського Союзу, і ми завжди будемо на боці України і ми завжди будемо підтримувати прийняття її до ЄС”, — підкреслив В.Орбан.

Віктор Орбан також наголосив на необхідності завершення ратифікації Європейським Союзом Угоди про асоціацію із Україною та Зону вільної торгівлі.

“Треба надати можливість Україні, щоб її підприємства могли вийти на європейський ринок і могли співпрацювати з економічними організаціями ЄС”, — переконаний прем’єр-міністр Угорщини.

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