В.Гройсман: мы финансово ограничены в помощи гражданам с востока Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Помощь беженцам с востока и людям, которые живут на оккупированной территории сегодня минимальная из-за финансовых ограничений. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
"Мы в ответе за граждан Украины. И должны это делать, несмотря на те вызовы, которые у нас есть. Это украинские граждане. Мы о них должны заботиться", - отметил премьер-министр.
Также В.Гройсман добавил, что, с точки зрения финансового обеспечения, у людей (беженцев и тех, кто находится на оккупированных териториях- ред.) оказалось очень много проблем и с размещением, и с жильем, и с другими потребностями.
"Это требует дополнительного финансирования. К большому сожалению, мы сегодня ограничены", - отметил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, дети-переселенцы с Востока Украины получили школьные принадлежности от польских волонтеров.