В.Гройсман: ми фінансово обмежені в допомозі громадянам зі Сходу України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Допомога біженцям зі сходу та людям, які живуть на окупованій території сьогодні мінімальна, через фінансові обмеження. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю “Радіо Свободи”, передає УНН.
"Ми відповідаємо за громадян України. І маємо це робити, не дивлячись на ті виклики, які в нас є. Це українські громадяни. Ми маємо про них дбати", - зазначив прем’єр-міністр.
Також В.Гройсман додав, що, з точки зору фінансового забезпечення, у людей (біженців і тих, хто знаходиться на окупованих територіях- ред.) виявилося дуже багато проблем і з розміщенням, і з житлом, і з іншими потребами.
"Це потребує додаткового фінансування. На превеликий жаль, ми сьогодні обмежені", - зазначив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, діти-переселенці зі Сходу України отримали шкільне приладдя від польських волонтерів.