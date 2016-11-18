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В.Гройсман: ми фінансово обмежені в допомозі громадянам зі Сходу України

В.Гройсман: ми фінансово обмежені в допомозі громадянам зі Сходу України

Київ • УНН

 • 9306 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Допомога біженцям зі сходу та людям, які живуть на окупованій території сьогодні мінімальна, через фінансові обмеження. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю “Радіо Свободи”, передає УНН.

"Ми відповідаємо за громадян України. І маємо це робити, не дивлячись на ті виклики, які в нас є. Це українські громадяни. Ми маємо про них дбати", - зазначив прем’єр-міністр.

Також В.Гройсман додав, що, з точки зору фінансового забезпечення, у людей (біженців і тих, хто знаходиться на окупованих територіях- ред.) виявилося дуже багато проблем і з розміщенням, і з житлом, і з іншими потребами.

"Це потребує додаткового фінансування. На превеликий жаль, ми сьогодні обмежені", - зазначив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, діти-переселенці зі Сходу України отримали шкільне приладдя від польських волонтерів.

 

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