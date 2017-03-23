В экс-депутата РФ Д.Вороненкова стреляли из пистолета ТТ - полиция

"Неизвестный на то время мужчина произвел несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре столицы. Ориентировочно огнестрельным оружием, из которого стреляли, является пистолет ТТ", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Киеве во время стрельбы убили экс-депутата Госдумы РФ, его охранник и нападавший ранены. Сейчас оба раненых находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений.

"Киллер тоже ранен, он задержан. Нами усилена охрана этих лечебных учреждений: и охранника, и задержанного киллера", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, что из-за стрельбы в центр Киева стянуты дополнительные наряды полиции.