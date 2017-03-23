В екс-депутата РФ Д.Вороненкова стріляли з пістолета ТТ - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В екс-депутата Держдуми Російської Федерації стріляли з пістолета ТТ, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
“Невідомий на той час чоловік здійснив кілька пострілів у бік людей, які виходили з готелю у центрі столиці. Орієнтовно вогнепальною зброєю, з якої стріляли, є пістолет ТТ”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні в Києві під час стрілянини вбили екс-депутата Держдуми РФ, його охоронця та стрілка поранено. Також поранення отримав нападник. Зараз обидва поранених знаходяться під надійною охороною в одному з лікувальних закладів.
“Кілер теж поранений, його затримано. Нами посилена охорона цих лікарняних закладів: і охоронця, і затриманого кілера”, — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Нагадаємо, що через стрілянину в центр Києва стягнуті додаткові наряди поліції.