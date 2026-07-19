В больницах Киева остаются 9 пострадавших от атаки рф 19 июля - Кличко
Киев • УНН
В столичных больницах на стационаре находится 9 из 15 пострадавших в результате российской атаки 19 июля. Трое раненых в тяжелом состоянии, один человек погиб.
В городских больницах Киева на стационаре находится 9 из 15 пострадавших в результате российской атаки 19 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.
Детали
Он добавил, что трое раненых - в тяжелом состоянии. Один человек погиб.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек
Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.