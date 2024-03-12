В беларуси начались учения под руководством инструкторов из рф

В беларуси началась проверка боеготовности соединений и воинских частей в вооруженных силах. Инструкторами выступают россияне, однако они не находят поддержку среди белорусских военных, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Как сообщается в ходе учений планируют переместить личный состав в определенные районы, в частности, пограничные вдоль границы с Украиной. Там пройдут тренировки по боевой стрельбе.

Отмечается, что из-за движения военной техники временно ограничено движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и территориями области.

По сообщению местных, инструкторами выступают граждане рф, что не находит поддержку среди личного состава сс беларуси - сообщает ЦНС.

В частности, командир отдельной службы активных мероприятий пограничного комитета республики беларусь, полковник игорь крючков в разговоре с коллегами заявляет, что ему не нравится, как российские военные инструкторы, в частности, наемники из ЧВК "вагнер" относятся и ведут себя с личным составом спецподразделения белорусских пограничников.

"Наличие российских инструкторов свидетельствует, что кремль не отказывается от идеи использования белорусских военных в своих целях", - отметили в ЦНС.

Дополнение

В беларуси с начала полномасштабного вторжения россии в Украину практически непрерывно продолжаются военные учения с целью давления на украинское военно-политическое руководство.

Добавим

На фоне новых военных проверок в беларуси Центр противодействия информации отмечает - опасности вторжения в Украину с территорий беларуси нет.