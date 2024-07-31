Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявила, что представители компании-владельца ТРЦ "Гулливер" якобы препятствовали сотрудникам агентства проводить осмотр актива, однако как именно не уточнила, пишет УНН.

"Выполняем свою работу открыто, профессионально и быстро. Сегодня при осмотре очередных помещений, команда АРМА столкнулась с противоправными действиями и откровенным пренебрежением законом, в частности, постановлением суда со стороны представителей компании-владельца актива ООО "ТРИ О", - написала Дума в своем тг-канале.

Глава АРМА заявила, что в ответ на противодействие уполномоченное лицо агентства вынесло Предписание якобы представителю компании "ТРИ О". Кроме того, агентство якобы обратилось в полицию.

В то же время как именно представителям АРМА "мешали" в ТРЦ "Гулливер" Дума уточнять не стала.

Однако, все уже видели как "тщательно осматривали" актив представители АРМА несколько дней назад. Возможно, в этот раз прогулка получилась немного короче, а вид из окна ТРЦ не таким красивым.

В то же время глава АРМА отметила, что будет делать все для того, чтобы государство начало получать прибыль с этого актива как можно быстрее.

Но здесь возникает вопрос, почему не было такой "оперативности" от АРМА и ее руководства в продаже одного из самых дорогих активов экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука - яхты. Возможно из-за личной заинтересованности в затягивании процесса реализации?

В пресс-службе БФК "Гулливер" в комментарии УНН уточнили, что на самом деле работникам АРМА никто не препятствовал в осмотре ТРЦ, их просто попросили действовать по закону.

"В постановлении суда, которым наложен арест на "Гулливер", не указано запрета, ограничения распоряжаться или пользоваться имуществом владельцу БФК. А у работников АРМА отсутствует право беспрепятственного доступа к имуществу отличного от государственного и служебного. Об этом сразу было им сообщено, однако это не остановило их намерение осмотреть помещение БФК. Поэтому, владелец "Гулливера" просил представителей АРМА не нарушать его права и не препятствовать правомерной хозяйственной деятельности", - отметили в пресс-службе.

Напомним

На минувшей неделе стало известно, что АРМА не может продать яхту медведчука Royal Romance, из-за того, что суд в Хорватии отменил арест указанного имущества.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что в течение всего срока ареста прилагали усилия для разработки механизмов, которые бы позволили АРМА реализовать имущество, которое находится за рубежом. Однако новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе и начало процедуру реализации яхты только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста.

АРМА даже пыталось скрыть свое фиаско с яхтой, опубликовав новость об успешной реализации одного багги и одного квадроцикла, принадлежавших медведчуку. Однако, багги и квадроцикл АРМА продало за 920 тысяч гривен, а яхту оценивают в почти 8,5 миллиардов гривен.