В АП готовятся к телефонному разговору П.Порошенко с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Администрации Президента Украины готовятся к телефонному разговору Президента Петра Порошенко с лидером США Дональдом Трампом, который в Белом доме анонсировали в субботу. Эту информацию УНН подтвердил информированный источник в Администрации Президента.
"Да, мы готовимся (к телефонному разговору П.Порошенко с Д.Трампом)", - сообщили в АП.
Напомним, в пресс-службе Белого дома сообщили, что в субботу, 4 февраля, президент США Д.Трамп проведет беседы по телефону с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем.
Телефонный разговор с Президентом Украины П.Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (23:45 по Киеву).
Напомним, АП с американской администрацией прорабатывает конкретную дату визита Президента Петра Порошенко в США.