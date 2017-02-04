В АП готуються до телефонної розмови П.Порошенка з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Адміністрації Президента України готуються до телефонної розмови Президента Петра Порошенка з лідером США Дональдом Трампом, яку в Білому домі анонсували у суботу. Цю інформацію УНН підтвердило поінформоване джерело в Адміністрації Президента.
"Так, ми готуємося (до телефонної розмови П.Порошенка з Д.Трампом)", - повідомили в АП.
Нагадаємо, у прес-службі Білого дому повідомили, що в суботу, 4 лютого, президент США Д.Трамп проведе бесіди по телефону з президентом України Петром Порошенко і прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, а також з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і главою кабінету міністрів Нової Зеландії Біллом Інгліш.
Телефонна розмова з президентом України П.Порошенком відбудеться о 16.45 за східним часом США (23:45 по Києву).
Нагадаємо, АП з американською адміністрацією опрацьовує конкретну дату візиту Президента Петра Порошенка до США.