В Алжире министр ушла в отставку после гибели людей на концерте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр культуры Алжира Мерием Мердачи ушла в отставку после того, как пятеро молодых людей погибли в давке на концерте популярного рэпера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел на стадионе на концерте рэпера Абдеррауфа Дерраджи, более известного как Soolking. Он очень популярен в Алжире, в частности его песню "Свобода" поют на акциях протеста, участники которых требуют политических реформ после отставки Абдельазиза Бутефлика, который правил страной 20 лет.
Давка возникла у одного из входов на стадион, в ней пострадали 20 человек, пятеро погибли.
После этого уволили руководителя государственного органа, который отвечает за организацию концертов.
Впоследствии ушла в отставку Мердачи, официально о причине не сообщалось, но СМИ узнали, что отставка связана именно с инцидентом на концерте.
Напомним, в Алжире на протест вышли тысячи демонстрантов.