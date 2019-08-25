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В Алжире министр ушла в отставку после гибели людей на концерте

В Алжире министр ушла в отставку после гибели людей на концерте

Киев  •  УНН

 • 9408 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр культуры Алжира Мерием Мердачи ушла в отставку после того, как пятеро молодых людей погибли в давке на концерте популярного рэпера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел на стадионе на концерте рэпера Абдеррауфа Дерраджи, более известного как Soolking. Он очень популярен в Алжире, в частности его песню "Свобода" поют на акциях протеста, участники которых требуют политических реформ после отставки Абдельазиза Бутефлика, который правил страной 20 лет.

Давка возникла у одного из входов на стадион, в ней пострадали 20 человек, пятеро погибли.

После этого уволили руководителя государственного органа, который отвечает за организацию концертов.

Впоследствии ушла в отставку Мердачи, официально о причине не сообщалось, но СМИ узнали, что отставка связана именно с инцидентом на концерте.

Напомним, в Алжире на протест вышли тысячи демонстрантов.

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