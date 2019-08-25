В Алжирі міністр пішла у відставку після загибелі людей на концерті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр культури Алжиру Меріем Мердачі пішла у відставку після того, як п’ятеро молодих людей загинули в тисняві на концерті популярного репера. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Інцидент стався на стадіоні на концерті репера Абдеррауфа Дерраджі, більш відомого як Soolking. Він дуже популярний у Алжирі, зокрема його пісню "Свобода" співають на акціях протесту, учасники яких вимагають політичних реформ після відставки Абдельазіза Бутефліка, який правив країною 20 років.
Тиснява виникла біля одного з входів на стадіон, у ній постраждали 20 людей, п’ятеро загинули.
Після цього звільнили очільника державного органу, який відповідає за організацію концертів.
Згодом пішла у відставку Мердачі, офіційно про причину не повідомлялось, але ЗМІ дізналися, що відставка пов'язана саме з інцидентом на концерті.
Нагадаємо, в Алжирі на протест вийшли тисячі демонстрантів.