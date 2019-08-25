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В Алжирі міністр пішла у відставку після загибелі людей на концерті

В Алжирі міністр пішла у відставку після загибелі людей на концерті

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр культури Алжиру Меріем Мердачі пішла у відставку після того, як п’ятеро молодих людей загинули в тисняві на концерті популярного репера. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Інцидент стався на стадіоні на концерті репера Абдеррауфа Дерраджі, більш відомого як Soolking. Він дуже популярний у Алжирі, зокрема його пісню "Свобода" співають на акціях протесту, учасники яких вимагають політичних реформ після відставки Абдельазіза Бутефліка, який правив країною 20 років.

Тиснява виникла біля одного з входів на стадіон, у ній постраждали 20 людей, п’ятеро загинули.

Після цього звільнили очільника державного органу, який відповідає за організацію концертів.

Згодом пішла у відставку Мердачі, офіційно про причину не повідомлялось, але ЗМІ дізналися, що відставка пов'язана саме з інцидентом на концерті.

Нагадаємо, в Алжирі на протест вийшли тисячі демонстрантів.

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