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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже двое погибших: в прокуратуре показали последствия российской атаки на Николаев

Киев  •  УНН

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В результате атаки российских БпЛА на Николаев погибли две женщины и ранены четыре человека, среди которых 14-летняя девушка. Повреждены жилые дома, ТЦ и объекты инфраструктуры.

Два человека погибли и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате вражеской атаки на Николаев. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 17 ноября с 04.00 ч до 05.00 ч вооруженные силы рф осуществили массированную атаку Николаева с помощью БпЛА.

В результате атаки погибли две местные жительницы. Четверо горожан, среди которых 14-летняя девушка, получили ранения

- сообщили в прокуратуре.

Информация о пострадавших еще будет уточняться.

Кроме того, повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, автомобили, торговый центр, объект гражданской инфраструктуры.

Также возникло несколько пожаров. Сейчас они локализованы.

Напомним

В ночь на 17 ноября в Николаеве была слышна серия взрывов, город атаковали ударные беспилотники.

россия осуществила массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. По данным президента Владимира Зеленского, россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов разных типов. ПВО уничтожила более 140 целей.

Сибига об атаке рф: "это настоящий ответ путина всем, кто ему в последнее время звонил"17 нояб. 2024, 07:38 • 16659 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
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nikolaevНиколаев