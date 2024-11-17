Уже двое погибших: в прокуратуре показали последствия российской атаки на Николаев
Киев • УНН
В результате атаки российских БпЛА на Николаев погибли две женщины и ранены четыре человека, среди которых 14-летняя девушка. Повреждены жилые дома, ТЦ и объекты инфраструктуры.
Два человека погибли и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате вражеской атаки на Николаев. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 17 ноября с 04.00 ч до 05.00 ч вооруженные силы рф осуществили массированную атаку Николаева с помощью БпЛА.
В результате атаки погибли две местные жительницы. Четверо горожан, среди которых 14-летняя девушка, получили ранения
Информация о пострадавших еще будет уточняться.
Кроме того, повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, автомобили, торговый центр, объект гражданской инфраструктуры.
Также возникло несколько пожаров. Сейчас они локализованы.
Напомним
В ночь на 17 ноября в Николаеве была слышна серия взрывов, город атаковали ударные беспилотники.
россия осуществила массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. По данным президента Владимира Зеленского, россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов разных типов. ПВО уничтожила более 140 целей.
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