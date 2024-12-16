Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" предупредил свою раздевалку после утечки информации о стартовом составе команды против "Манчестер Сити" в воскресенье, 15 декабря. Аморим признал, что утечка состава "Манчестер Юнайтед" перед матчами - это "нехорошо".

Передает УНН со ссылкой на Иԁепԁепԁепт.

После захватывающей победы "Манчестер Юнайтед" над "Манчестер Сити" со счетом 2:1, на послематчевой пресс-конференции тренер "Чёрных дьяволов" Рубен Аморим рассказал об утечке информации из его раздевалки. Действительно, за день до дерби в различные английские СМИ просочился состав. В частности, стало известно о неожиданном решении португальского тренера оставить вне игры Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо.

Утечка состава команды, судя по всему, не повлияла на успех "Юнайтед", поскольку они сумели отыграться после пропущенного гола и смогли обыграть чемпионов со счетом 2:1 благодаря победному голу Амада Диалло на последних минутах.

Что касается утечки информации, Аморим говорил:

"Я знаю эту историю. Я не знаю, я думаю, что ее невозможно решить в наши дни, потому что в клубе много людей, игроки разговаривают со своими агентами. ... Я не знаю, вы можете поговорить с друзьями, так что трудно узнать. Это не очень хорошо, но давайте двигаться дальше и посмотрим, найдут ли они следующую команду для начала".

Очевидно, что менеджер "Юнайтед" осознает, что ему нужно быстро решить эту проблему и выявить тех, кто может подорвать единство клуба.

Дополнение

После длительного периода неудачных выступлений недавний результат свидетельствует о том, что "красные дьяволы" начинают восстанавливать свой соревновательный дух, а Аморим сосредотачивается на создании сильной идентичности внутри клуба.

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