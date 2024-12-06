Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Исследователи обнаружили, что сочетание продуктов с высоким содержанием жира и определенного сорта какао может противодействовать некоторым тревожным недостаткам для здоровья.

Об этом пишет ScienceAlert, передает УНН.

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Еда, которая заставляет вас чувствовать себя хорошо во время стресса, часто вредна для вас. Но в приятном повороте событий ученые обнаружили, что сочетание продуктов с высоким содержанием жира и определенного сорта какао может противодействовать некоторым тревожным недостаткам для здоровья

Отмечается, что известно, что эпизоды сильного стресса, даже короткие, незначительно и временно нарушают функцию артерий тела, а исследования показывают, что насыщенные жиры могут усилить стресс для сердечно-сосудистой системы, продлевая восстановление.

Хорошей новостью является то, что может быть противоядие, и, как ни странно, его можно подавать в качестве десерта после еды с высоким содержанием жира. В слепом исследовании с участием здоровых взрослых исследователи из Университета Бирмингема показали, что употребление какао-порошка с высоким содержанием антиоксидантов может потенциально облегчить снижение функции сосудов, связанное со стрессом и жирной пищей

В эксперименте участвовали 23 взрослых человека молодого и среднего возраста, которые съели два масляных круассана с подсоленным маслом и сыром чеддер вместе со стаканом цельного молока.

Кроме того, примерно половина группы пила какао-напиток с высоким содержанием флаванолов, которые являются антиоксидантами, содержащимися в продуктах растительного происхождения, таких как ягоды, чай, яблоки, груши и некоторые орехи. Другая половина пила какао-напиток с низким содержанием флаванолов.

Участники прошли универсальное стрессовое событие: тест по математике. Во время второго сеанса участники повторили эксперимент, употребляя какао-напиток с низким содержанием флаванола, если ранее им давали версию с высоким содержанием флаванола, и наоборот. После жирной пищи и стрессового события исследователи обнаружили увеличение диаметра как плечевой, так и сонной артерии участников. Плечевая артерия переносит обогащенную кислородом кровь к телу, тогда как сонная артерия переносит насыщенную кислородом кровь к мозгу