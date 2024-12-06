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Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

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Исследователи из Университета Бирмингема обнаружили защитные свойства какао с высоким содержанием флаванолов. Эксперимент показал, что этот напиток может противодействовать негативному влиянию жирной пищи и стресса на функцию артерий.

Исследователи обнаружили, что сочетание продуктов с высоким содержанием жира и определенного сорта какао может противодействовать некоторым тревожным недостаткам для здоровья.

Об этом пишет ScienceAlert, передает УНН.

детали

Еда, которая заставляет вас чувствовать себя хорошо во время стресса, часто вредна для вас. Но в приятном повороте событий ученые обнаружили, что сочетание продуктов с высоким содержанием жира и определенного сорта какао может противодействовать некоторым тревожным недостаткам для здоровья

- пишет издание.

Отмечается, что известно, что эпизоды сильного стресса, даже короткие, незначительно и временно нарушают функцию артерий тела, а исследования показывают, что насыщенные жиры могут усилить стресс для сердечно-сосудистой системы, продлевая восстановление.

Хорошей новостью является то, что может быть противоядие, и, как ни странно, его можно подавать в качестве десерта после еды с высоким содержанием жира. В слепом исследовании с участием здоровых взрослых исследователи из Университета Бирмингема показали, что употребление какао-порошка с высоким содержанием антиоксидантов может потенциально облегчить снижение функции сосудов, связанное со стрессом и жирной пищей

- добавляет издание. 

В эксперименте участвовали 23 взрослых человека молодого и среднего возраста, которые съели два масляных круассана с подсоленным маслом и сыром чеддер вместе со стаканом цельного молока.

Кроме того, примерно половина группы пила какао-напиток с высоким содержанием флаванолов, которые являются антиоксидантами, содержащимися в продуктах растительного происхождения, таких как ягоды, чай, яблоки, груши и некоторые орехи. Другая половина пила какао-напиток с низким содержанием флаванолов.

Участники прошли универсальное стрессовое событие: тест по математике. Во время второго сеанса участники повторили эксперимент, употребляя какао-напиток с низким содержанием флаванола, если ранее им давали версию с высоким содержанием флаванола, и наоборот. После жирной пищи и стрессового события исследователи обнаружили увеличение диаметра как плечевой, так и сонной артерии участников. Плечевая артерия переносит обогащенную кислородом кровь к телу, тогда как сонная артерия переносит насыщенную кислородом кровь к мозгу

 - отмечают исследователи.

Отмечается, что те, кто какао с высоким содержанием флаванола, были в определенной степени защищены от этих нарушений. То, как их плечевая артерия реагировала на изменения кровотока, было улучшено по сравнению с группой с низким содержанием флаванолы.

Напомним

Исследователи выяснили механизм воздействия длительного стрессв на память и беспокойство. Эксперименты на мышах показали, как стресс нарушает способность различать нейтральные и негативные события.

Павел Башинский

Павел Башинский

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