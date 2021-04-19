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УПЛ: нереализованный пенальти помешал "Руху" обыграть "Ингулец"

УПЛ: нереализованный пенальти помешал "Руху" обыграть "Ингулец"

Киев  •  УНН

 • 20302 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В первом поединке заключительного игрового дня "Ингулец" принимал львовский "Рух", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

“Рух” владел инициативой на поле (62 процента владения мячом, 12:5 по ударам, 8:4 по угловым), но не сумел отличиться в матче. Полузащитник Юрий Климчук не забил с пенальти, как следствие нулевая ничья

Примечательно, что “Рух” и “Ингулец” — одни из самых миролюбивых команд УПЛ. Кировоградский клуб в чемпионате 11 раз играл вничью, “желто-черные” сводили матч до мирового в восьми случаях. Теперь уже три последних поединка с участием “Руха” и “Ингула” завершались ничейным результатом.

Дополнение

Беспроигрышная серия “Ингула” в домашних стенах длится 5 матчей — 20 баллов и 10-ступенька. “Движение” замыкает турнирную таблицу (17).

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