УПЛ: нереализованный пенальти помешал "Руху" обыграть "Ингулец"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В первом поединке заключительного игрового дня "Ингулец" принимал львовский "Рух", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
“Рух” владел инициативой на поле (62 процента владения мячом, 12:5 по ударам, 8:4 по угловым), но не сумел отличиться в матче. Полузащитник Юрий Климчук не забил с пенальти, как следствие нулевая ничья
Примечательно, что “Рух” и “Ингулец” — одни из самых миролюбивых команд УПЛ. Кировоградский клуб в чемпионате 11 раз играл вничью, “желто-черные” сводили матч до мирового в восьми случаях. Теперь уже три последних поединка с участием “Руха” и “Ингула” завершались ничейным результатом.
Дополнение
Беспроигрышная серия “Ингула” в домашних стенах длится 5 матчей — 20 баллов и 10-ступенька. “Движение” замыкает турнирную таблицу (17).