УПЛ: нереалізований пенальті завадив "Руху" обіграти "Інгулець"

Деталі

"Рух" володів ініціативою на полі (62 відсотки володіння м'ячем, 12:5 за ударами, 8:4 за кутовими), але не зумів відзначитися у матчі. Півзахисник Юрій Климчук не забив з пенальті, як наслідок нульова нічия

Примітно, що "Рух" та "Інгулець" - одні з наймиролюбніших команд УПЛ. Кіровоградський клуб в чемпіонаті 11 разів грав внічию, "жовто-чорні" зводили матч до мирової у восьми випадках. Тепер вже три останні поєдинки за участі "Руху" та "Інгульця" завершувались нічийним результатом.

Доповнення

Безпрограшна серія "Інгульця" в домашніх стінах триває 5 матчів – 20 балів і 10-та сходинка. "Рух" замикає турнірну таблицю (17).