УПЛ: нереалізований пенальті завадив "Руху" обіграти "Інгулець"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У першому поєдинку заключного ігрового дня "Інгулець" приймав львівський "Рух", повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
"Рух" володів ініціативою на полі (62 відсотки володіння м'ячем, 12:5 за ударами, 8:4 за кутовими), але не зумів відзначитися у матчі. Півзахисник Юрій Климчук не забив з пенальті, як наслідок нульова нічия
Примітно, що "Рух" та "Інгулець" - одні з наймиролюбніших команд УПЛ. Кіровоградський клуб в чемпіонаті 11 разів грав внічию, "жовто-чорні" зводили матч до мирової у восьми випадках. Тепер вже три останні поєдинки за участі "Руху" та "Інгульця" завершувались нічийним результатом.
Доповнення
Безпрограшна серія "Інгульця" в домашніх стінах триває 5 матчів – 20 балів і 10-та сходинка. "Рух" замикає турнірну таблицю (17).