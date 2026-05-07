6 мая, 17:36 • 10013 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 27162 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
6 мая, 13:37 • 46045 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
6 мая, 12:56 • 32924 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
6 мая, 12:36 • 33099 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 46429 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 65912 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
5 мая, 14:39 • 68679 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
5 мая, 13:45 • 65496 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
5 мая, 13:38 • 47528 просмотра
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Умеров летит в США на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом - Bloomberg

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Рустем Умеров встретится со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Майами на этой неделе. Встреча пройдет на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах.

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров уже на этой неделе отправится в Майами на встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Источники издания отказались уточнять повестку дня возможной встречи. При этом в Киеве надеялись, что Уиткофф поедет в Украину вместе с другим посланником Джаредом Кушнером, но этот визит до сих пор находится под вопросом.

Мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик и не привлекали столько внимания в последние недели, будучи омрачены конфликтом между США, Израилем и Ираном, который вызвал резкий рост мировых цен на энергоносители. Президент России Владимир Путин не проявил никаких признаков отказа от территориальных требований в отношении частей восточной Украины, которые Москва не смогла захватить на поле боя в войне, длящейся уже пятый год

— говорится в статье.

Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян отказалась от комментариев по поводу вероятного визита своего руководителя в США.

По информации СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. Также поездке мешают логистика и приоритетность Ирана.

