Умеров летит в США на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом - Bloomberg
Киев • УНН
Рустем Умеров встретится со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Майами на этой неделе. Встреча пройдет на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах.
Главный переговорщик Украины Рустем Умеров уже на этой неделе отправится в Майами на встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.
Детали
Источники издания отказались уточнять повестку дня возможной встречи. При этом в Киеве надеялись, что Уиткофф поедет в Украину вместе с другим посланником Джаредом Кушнером, но этот визит до сих пор находится под вопросом.
Мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик и не привлекали столько внимания в последние недели, будучи омрачены конфликтом между США, Израилем и Ираном, который вызвал резкий рост мировых цен на энергоносители. Президент России Владимир Путин не проявил никаких признаков отказа от территориальных требований в отношении частей восточной Украины, которые Москва не смогла захватить на поле боя в войне, длящейся уже пятый год
Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян отказалась от комментариев по поводу вероятного визита своего руководителя в США.
Напомним
По информации СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. Также поездке мешают логистика и приоритетность Ирана.
Эрдоган заявил генсеку НАТО об усилиях Турции по возобновлению переговоров между Украиной и Россией23.04.26, 01:57 • 15540 просмотров