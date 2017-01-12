"Укрзализныця": несмотря на непогоду движение поездов осуществляется по расписанию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Несмотря на сложные погоде условия пассажирские поезда, как в далеком, так и в пригородном сообщениях отправляются и прибывают по графику. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Сейчас пассажирские поезда как в далеком, так и в пригородном сообщениях отправляются и прибывают по графику. Из-за снегопада снежный покров на станции Сянки достиг 140 см, в Одессе - 50 см, Конотопе - 36 см, Знаменке - 30 см. Всего с начала непогоды 6 января железнодорожники вывезли 138 тыс. М³ снега", - сказано в сообщении.
Для работы в зимний период в каждом регионе созданы оперативные штабы, которые координируют работы по борьбе со снегом. Так, со станций и путей за прошедшие сутки вывезено более 40 тыс. кубических метров снега. Более 6 тыс. железнодорожников и 64 единицы техники очищали железнодорожную инфраструктуру. От снега и льда освобождены почти 11 тыс. стрелочных переводов, 403 пассажирские платформы и 235 станционных путей.