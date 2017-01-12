“Укрзалізниця”: попри негоду рух поїздів здійснюється за розкладом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Незважаючи на складні погоді умови пасажирські поїзди, як у далекому, так і у приміському сполученнях відправляються та прибувають за графіком. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Наразі пасажирські поїзди як у далекому, так і в приміському сполученнях відправляються та прибувають за графіком. Внаслідок снігопаду сніговий покрив на станції Сянки сягнув 140 см, в Одесі — 50 см, Конотопі — 36 см, Знам’янці — 30 см. Всього з початку негоди 6 січня залізничники вивезли 138 тис. м³ снігу”, — сказано в повідомленні.
Для роботи в зимовий період у кожному регіоні створені оперативні штаби, які координують роботи зі снігоборотьби. Так, зі станцій та колій минулої доби вивезено понад 40 тис. кубічних метрів снігу. Понад 6 тис. залізничників та 64 одиниці техніки очищали залізничну інфраструктуру. Від снігу та криги звільнено майже 11 тис. стрілочних переводів, 403 пасажирські платформи та 235 станційних колій.