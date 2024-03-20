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Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"
На границе Черниговской области уже несколько месяцев продолжаются фортификационные работы, создаются оборонительные рубежи и инженерные заграждения, которые значительно замедлят врага в случае попытки наступления.
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе
В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе
В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.
В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев
В эстонском городе Силламяэ 11 муниципальных квартир были отремонтированы и сдаются в аренду украинским беженцам по доступной цене, при этом город покрывает часть арендной платы, а беженцы оплачивают коммунальные услуги.
Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании
15-летний российский нефтяной танкер "Андромеда Стар" из теневого флота, собранного для транспортировки российской нефти, попал в аварию у берегов Дании 2 марта, что вызывает беспокойство относительно рисков, которые представляет теневой флот для европейских вод.
Ученые говорят о научном прорыве: устранение ВИЧ из инфицированных клеток возможно благодаря генетическому инструменту
Команда ученых из Университета Амстердама заявила, что им удалось устранить ВИЧ из инфицированных клеток. Это дает надежду на возможность вылечить эту хроническую болезнь.
Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие
Двое мужчин в возрасте около 40 лет погибли, когда российские военные атаковали гражданский автомобиль на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка в Херсонской области.
Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных активов рф и начало переговоров о вступлении в ЕС
Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных российских активов для нужд Украины и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Армия рф за сутки обстреляла 10 областей Украины, атаковала 116 объектов инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска атаковали 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
Оккупанты в Луганской области ожидают "отмашку" на усиленную принудительную мобилизацию - ОВА
На оккупированных территориях Луганщины оккупанты ждут "отмашки", чтобы начать усиленную принудительную мобилизацию, ограничить въезд в россию мужчинам.