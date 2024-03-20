Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"

На пограничье Черниговской области уже в течение нескольких месяцев продолжаются работы по фортификационному укреплению. В случае наступления врага уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага. Об этом сообщает ОК "Север", передает УНН.

Детали

Как сообщается, на пограничье Черниговщины строятся оборонительные рубежи и создается система инженерных заграждений. Возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны. Военные работают совместно с гражданскими строителями и инженерами.

Отмечается, что уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага, если тот снова будет планировать наступление. В то же время работы продолжаются ежедневно и наращивание оборонительных рубежей увеличивается еженедельно.

"Ситуация на северной границе - стабильная. Обстановка остается контролируемой", - указали в ОК "Север".

Дополнение

На Сумщине военные уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают различные сценарии развития событий.