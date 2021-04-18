Украинцы завоевали несколько наград на международных соревнованиях по конному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На международных соревнованиях по конному спорту в Минске (Беларусь) завершили выступление украинские спортсмены разных категорий, сообщает УНН со ссылкой на Всеукраинскую федерацию конного спорта Украины.
Детали
Победительницей категории юниоры признали украинку Александру Потиенко с результатом 71,863 процента. Наш Даниил Коновалов стал третьим среди юношей в “Freestyle test” (Кюр). Результат- 71,510.
Зато наш Любомир Якимов (69,100) оказался на шестом месте, седьмое по Софией Константиновский (67,690), восьмое — по Евой Стольникова.
Отмечается, что всего за победу боролись 16 спортивных пар.
Напомним
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