Українці вибороли кілька нагород на міжнародних змаганнях з кінного спорту

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На міжнародних змаганнях з кінного спорту в Мінську (Білорусь) завершили виступ українські спортсмени різних категорій, повідомляє УНН з посиланням на Всеукраїнську федерацію кінного спорту України.

Деталі

Переможницею категорії юніори визнано українку Олександру Потієнко із результатом 71,863 відсотки. Наш Данило Коновалов став третім серед юнаків у “Freestyle test” (Кюр). Результат— 71,510.

Натомість наш Любомир Якимов (69,100) опинився на шостому місці, сьоме за Софією Константиновською (67,690), восьме — за Євою Стольніковою.

Зазначається, що загалом за перемогу боролось 16 спортивних пар.

Нагадаємо

Наїзник отримав 20-річну дискваліфікацію за жорстке поводження з конем.

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