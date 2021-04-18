Українці вибороли кілька нагород на міжнародних змаганнях з кінного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На міжнародних змаганнях з кінного спорту в Мінську (Білорусь) завершили виступ українські спортсмени різних категорій, повідомляє УНН з посиланням на Всеукраїнську федерацію кінного спорту України.
Деталі
Переможницею категорії юніори визнано українку Олександру Потієнко із результатом 71,863 відсотки. Наш Данило Коновалов став третім серед юнаків у “Freestyle test” (Кюр). Результат— 71,510.
Натомість наш Любомир Якимов (69,100) опинився на шостому місці, сьоме за Софією Константиновською (67,690), восьме — за Євою Стольніковою.
Зазначається, що загалом за перемогу боролось 16 спортивних пар.
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