Украинский биатлонист попал в топ-15 спринта на этапе Кубка мира

Дмитрий Пидручный продемонстрировал лучший результат среди представителей Украины в мужском биатлоне нынешнего сезона Кубка мира. Наш соотечественник преодолел дистанцию ​​с 1-й не закрыт мишенью на огневом рубеже - 12 место с 1:15,7 мин отставание от победителя норвежца Йоханнеса Тингеса Бё (0).

Владимир Семаков добрался до финиша 36-м (1) +2:10,2 мин, за ним сразу оказался еще один украинец Руслан Ткаленко, а Сергей Семенов и Александр Жирный заняли более низкие места - 55 и 69 соответственно.

Отметим, что в тройку призеров также попал звездный француз Мартен Фуркад (0) +12,1 с и словенец Яков Фак (0) +35,4.

Заметим, что 12 позиция Пидручного стала лучшим мужским местом в нынешнем розыгрыше этапов Кубка мира. До этого Артем Прима имел 23 и 24 ступеньки на финише в Эстерсунде.

Напомним, старт женского спринта состоится сегодня в 15:15.