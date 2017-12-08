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Український біатлоніст потрапив до топ-15 спринту на етапі Кубку світу

Український біатлоніст потрапив до топ-15 спринту на етапі Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня УНН. В австрійському Хохфільцені спринтерською чоловічою гонкою стартував другий етап Кубку світу з біатлону, повідомляє кореспондент УНН.

Дмитро Підручний продемонстрував кращий результат серед представників України у чоловічому біатлоні нинішнього сезону Кубку світу. Наш співвітчизник подолав дистанцію з 1-ю не закритою мішенню на вогневому рубежі – 12 місце з 1:15,7 хв відставання від переможця норвежця Йоханнеса Тінгеса Бьо (0).

Володимир Сємаков дістався фінішу 36-м (1) +2:10,2 хв, за ним відразу опинився ще один українець Руслан Ткаленко, а Сергій Семенов та Олександр Жирний посіли нижчі місця – 55 і 69 відповідно.

Відзначимо, що до трійки призерів також потрапив зірковий француз Мартен Фуркад (0) +12,1 с і словенець Яков Фак (0) +35,4.

Зауважимо, що 12 позиція Підручного стала найкращим чоловічим місцем у нинішньому розіграші етапів Кубку світу. До цього Артем Прима мав 23 і 24 сходинки на фініші в Естерсунді.

Нагадаємо, старт жіночого спринту відбудеться сьогодні о 15:15.

 

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