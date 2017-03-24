Украина в ближайшие месяцы будет принимать три большие чемпионата - Кириленко

В заседании Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине в 2017 году Чемпионата Европы по прыжкам в воду также приняли участие министр молодежи и спорта Игорь Жданов, президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, а также представители НСТУ, министерств и ведомств.

По информации пресс-службы, Кириленко отметил, что проведение международных соревнований в нашей стране свидетельствует о доверии Европы и мира.

"В ближайшие месяцы Украина будет принимать по меньшей мере три крупные спортивные события: Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А, Чемпионат Европы по прыжкам в воду и Чемпионат Европы по боксу. Мы должны обеспечить проведение этих соревнований на высоком уровне. Ведь это положительный имидж Украины в мире, а также популяризации спорта в нашей стране ", - подчеркнул Кириленко.

Кроме того, по данным пресс-службы, во время заседания Оргкомитета обсудили ход подготовки спортивного комплекса и прилегающей территории к проведению международных соревнований. Особое внимание участники собрания уделили вопросу обеспечения общественным вещателям телевизионной трансляции Чемпионата Европы, а также обеспечения мер безопасности для участников соревнований и охраны общественного порядка.

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В сообщении также отмечается, что на проведение Чемпионата Европы по прыжкам в воду с государственного бюджета предусмотрено 9,8 млн гривен, из местного бюджета города Киева - 900 тысяч грн.

Напомним, Чемпионат Европы по прыжкам в воду пройдет в Киеве с 12 по 18 июня 2017 года на базе Цента спорта "Лико". По информации Федерации по прыжкам в воду, все желающие смогут посетить международные соревнования бесплатно.