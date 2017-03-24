Україна у найближчі місяці прийматиме три великі чемпіонати – В.Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У найближчі місяці Україна прийматиме щонайменше 3 великі спортивні події: Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1А, Чемпіонат Європи із стрибків у воду та Чемпіонат Європи з боксу. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко під час засідання оргкомітету, передає УНН із посиланням на прес-службу урядовця.
У засіданні Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році Чемпіонату Європи із стрибків у воду також взяли участь: міністр молоді та спорту Ігор Жданов, президент Федерації із стрибків у воду Ігор Лисов, заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, а також представники НСТУ, міністерств та відомств.
За інформацією прес-служби, В.Кириленко наголосив, що проведення міжнародних змагань в нашій країні свідчить про довіру Європи та світу.
“У найближчі місяці Україна прийматиме щонайменше три великі спортивні події: Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1А, Чемпіонат Європи із стрибків у воду та Чемпіонат Європи з боксу. Ми маємо забезпечити проведення цих змагань на високому рівні. Адже це позитивний імідж України у світі, а також популяризація спорту в нашій країні”, — наголосив В.Кириленко.
Крім того, за даними прес-служби, під час засідання Оргкомітету було обговорено хід підготовки спортивного комплексу та прилеглої території до проведення міжнародних змагань. Особливу увагу учасники зібрання приділили питанню забезпечення суспільним мовником телевізійної трансляції Чемпіонату Європи, а також забезпечення заходів безпеки для учасників змагань та охорони громадського порядку.
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У повідомленні також зазначено, що на проведення Чемпіонату Європи із стрибків у воду із державного бюджету передбачено 9,8 млн гривень, із місцевого бюджету міста Києва — 900 тисяч грн.
Нагадаємо, Чемпіонат Європи зі стрибків у воду пройде у Києві з 12 по 18 червня 2017 року на базі Центу спорту “Ліко”. За інформацію Федерації із стрибків у воду, усі бажаючі зможуть відвідати міжнародні змагання безкоштовно.