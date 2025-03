Украина и Великобритания будут сотрудничать в сфере психического здоровья

Детали

Британские специалисты рассказали об успешном опыте работы в сфере психического здоровья: программа борьбы со стигмой "Time to change" и работа команд консультантов по психическому здоровью в школах "Place to be".

Программа "Time to change" длилась 20 лет. Отмечается, что за этот период уровень стигматизации проблем с психическим здоровьем снизился на 27%. Возросло количество обращений детей и молодых людей за сервисами в сфере психического здоровья. Учитывая такой опыт и результаты исследований британских коллег, украинские специалисты будут работать над разработкой антистигматизационной программы для Украины.

Команды по психическому здоровью в школах "Place to be" продвигают позитивное отношение к вопросам психического здоровья и благополучия, работают с детьми, родителями и учителями.

В рамках программы в школах созданы места для кратковременного консультирования "Time to talk". В них проводят 15-минутные короткие консультации для детей, ориентированные на развитие стойкости и ранних вмешательств. Такой опыт очень полезен для Украины в процессе внедрения услуги по психическому здоровью в школьной и дошкольной среде.

Также участники узнали опыт работы Великобритании с ветеранами и действующими военнослужащими и консультирование украинцев в сервисах "Mind" в Западном Сассексе.

