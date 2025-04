Україна та Британія співпрацюватимуть у сфері психічного здоров’я

Деталі

Британські фахівці розповіли про успішний досвід роботи в сфері психічного здоров’я: програму боротьби зі стигмою "Time to change" та роботу команд консультантів з психічного здоровʼя у школах "Place to be".

Програма "Time to change" тривала 20 років. Зазначається, що за цей період рівень стигматизації проблем із психічним здоров'ям зменшився на 27%. Натомість зросла кількість звернень дітей та молодих людей за сервісами у сфері психічного здоровʼя. З огляду на такий досвід та на результати досліджень британських колег українські спеціалісти працюватимуть над розробленням антистигматизаційної програми для України.

Команди з психічного здоровʼя у школах "Place to be" просувають позитивне ставлення до питань психічного здоровʼя та добробуту, працюють з дітьми, батьками та вчителями.

У межах програми в школах створені місця для короткотривалого консультування "Time to talk". У них проводять 15-хвилинні короткі консультації для дітей, орієнтовані на розвиток стійкості та проведення ранніх втручань. Такий досвід є дуже корисним для України у процесі впровадження послуги з психічного здоровʼя у шкільному та дошкільному середовищі.

Також учасники дізналися про досвід роботи Великої Британії з ветеранами й чинними військовослужбовцями та консультування українців у сервісах "Mind" у Західному Сассексі.

