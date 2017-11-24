Украина разочарована из-за отказа Лондона признать Голодомор геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинское посольство в Лондоне выразило сожаление из-за отказа правительства Великобритании признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом, передает УНН со ссылкой на заявление посольства, опубликованное на его странице в Twitter.
"Мы рады, что британское правительство признает серьезность и ужас Голодомора и ответственность советского руководства за принятие политических решений, повлекших голод и гибель миллионов украинцев", - говорится в заявлении посольства, которая стала реакцией официального объяснения британского правительства того факта, что Британия не намерена присоединяться к странам, которые признали Голодомор геноцидом.
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"В то же время нам жаль, что британское правительство не планирует принять политическое решение или инициировать производство/судебный процесс, который бы привел к признанию Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом", - отметили в посольстве.
В ответе британского Министерства иностранных дел сказано, что правительство решило не менять свою позицию, согласно которой термин "геноцид" в Лондоне официально используют только к преступлениям в Сребренице, Руанде, а также относительно Холокоста.
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"Голодомор состоялся до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 г., которая определила геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно", - говорится в правительственном разъяснении.
Так, в британском ведомстве утверждают, что Холокост, хотя и состоялся до 1948 года, имеет исключительный статус, ибо был основанием для юридического определения геноцида конвенцией.
Embassy's Comment on the UK Government position with regard to the recognition of #Holodomor 1932-1933 in Ukraine as genocide pic.twitter.com/WgnRQofQ84- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 ноября 2017