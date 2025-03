Україна розчарована через відмову Лондона визнати Голодомор геноцидом

"Ми раді, що британський уряд визнає серйозність і жахливість Голодомору і відповідальність радянського керівництва за прийняття політичних рішень, що спричинили голод і загибель мільйонів українців" - йдеться у заяві посольства, яка стала реакцією на офіційне пояснення британського уряду того факту, що Британія не має наміру приєднуватися до країн, які визнали Голодомор геноцидом.

"В той же час нам шкода, що британський уряд не має планів прийняти політичне рішення чи ініціювати провадження/судовий процес, який би призвів до визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом," - наголосили в посольстві.

У відповіді британського Міністерства закордонних справ сказано, що уряд вирішив не змінювати свою позицію, згідно з якою термін "геноцид" у Лондоні офіційно використовують лише до злочинів у Сребрениці, Руанді, а також стосовно Голокосту.

“Голодомор відбувся до схвалення Конвенції ООН щодо геноциду 1948 року, що визначила геноцид як концепцію міжнародного права, а міжнародне право не можна застосовувати ретроспективно”, - сказано в урядовому роз’ясненні.

Так, у британському відомстві стверджують, що Голокост, хоч і відбувся до 1948 року, має винятковий статус, бо був підставою для юридичного визначення геноциду конвенцією.

