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Україна розчарована через відмову Лондона визнати Голодомор геноцидом

Україна розчарована через відмову Лондона визнати Голодомор геноцидом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українське посольство у Лондоні висловило жаль через відмову уряду Великої Британії визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом, передає УНН з посиланням на заяву посольства, опубліковану на його сторінці у Twitter.

"Ми раді, що британський уряд визнає серйозність і жахливість Голодомору і відповідальність радянського керівництва за прийняття політичних рішень, що спричинили голод і загибель мільйонів українців" - йдеться у заяві посольства, яка стала реакцією на офіційне пояснення британського уряду того факту, що Британія не має наміру приєднуватися до країн, які визнали Голодомор геноцидом.

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"В той же час нам шкода, що британський уряд не має планів прийняти політичне рішення чи ініціювати провадження/судовий процес, який би призвів до визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом," - наголосили в посольстві.

У відповіді британського Міністерства закордонних справ сказано, що уряд вирішив не змінювати свою позицію, згідно з якою термін "геноцид" у Лондоні офіційно використовують лише до злочинів у Сребрениці, Руанді, а також стосовно Голокосту.

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“Голодомор відбувся до схвалення Конвенції ООН щодо геноциду 1948 року, що визначила геноцид як концепцію міжнародного права, а міжнародне право не можна застосовувати ретроспективно”, - сказано в урядовому роз’ясненні.

Так, у британському відомстві стверджують, що Голокост, хоч і відбувся до 1948 року, має винятковий статус, бо був підставою для юридичного визначення геноциду конвенцією.

Embassy's Comment on the UK Government position with regard to the recognition of #Holodomor 1932-1933 in Ukraine as genocide pic.twitter.com/WgnRQofQ84

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 листопада 2017 р.

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