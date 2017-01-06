Украина продала за границу меда почти на 100 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В течение 2016 года Украина экспортировала меда на общую сумму 97,3 млн долл. США, что на 15,4% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы, передает УНН.
По информации ГФС, в течение прошлого года, в частности, мед экспортировался в Германию на общую сумму 32,56 млн долл., Польшу — на 18,08 млн долл., США — 17,65 млн долл. и другие страні — на 28,99 млн долл. США.
Согласно таможенной статистике, Украина в 2016 году также импортировала мед. В частности, наше государство его закупало в Чехии — на 147 тыс. долл., Польши — на 51 тыс. долл., Испании — на 48 тыс. долл. и других стран — на 63 тыс. долл. США.
Согласно данным ГФС, в течение 2015 года Украина экспортировала натурального меда на общую сумму 84,3 млн долл. США.