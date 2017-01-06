Україна продала за кордон меду майже на 100 млн дол.

За інформацією ДФС, упродовж минулого року, зокрема, мед експортувався до Німеччини на загальну суму 32,56 млн дол., Польщі — на 18,08 млн дол., США — 17,65 млн дол. та інших країн — на 28,99 млн дол. США.

Згідно з митною статистикою, Україна у 2016 році також імпортувала мед. Зокрема, наша держава його закуповувала у Чехії — на 147 тис. дол., Польщі — на 51 тис. дол., Іспанії — на 48 тис. дол. та інших країн — на 63 тис. дол. США.

Згідно з даними ДФС, протягом 2015 року Україна експортувала натурального меду на загальну суму 84,3 млн дол. США.