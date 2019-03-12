Украина возглавила программу по публичным закупкам в ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Украину избрали председателем Рабочей программы по статистике публичных закупок ВТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Украину впервые в истории ее членства в ВТО выбрали председательствующей Рабочей программы по сбору и отчетности статистических данных (Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data)", - указали в МЭРТ, добавив, что произошло это 25-27 февраля 2019 года в рамках заседания Комитета Соглашения по государственным закупкам ВТО.
Указано, что это стало возможным благодаря значительным достижением Украины в этой сфере за последние годы. Предыдущим председателем этой программы были США.
Главными направлениями работы на ближайшую перспективу Украина считает:
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- разработку и использование унифицированной методологии сбора и отчетности по данным госзакупок стран-членов Соглашения по государственным закупкам;
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- дальнейшее распространение использования стандарта открытых данных в сфере публичных закупок Организации международного экономического сотрудничества (Open Contracting Data Standard, OCDS), которую использует электронная система публичных закупок ProZorro.
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В МЭРТ напомнили, что Украина присоединилась к Соглашению ВТО о государственных закупках (Government Procurement Agreement, GPA) в 2016 году.