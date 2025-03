Украина возглавила программу по публичным закупкам в ВТО

"Украину впервые в истории ее членства в ВТО выбрали председательствующей Рабочей программы по сбору и отчетности статистических данных (Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data)", - указали в МЭРТ, добавив, что произошло это 25-27 февраля 2019 года в рамках заседания Комитета Соглашения по государственным закупкам ВТО.

Указано, что это стало возможным благодаря значительным достижением Украины в этой сфере за последние годы. Предыдущим председателем этой программы были США.

Главными направлениями работы на ближайшую перспективу Украина считает:



разработку и использование унифицированной методологии сбора и отчетности по данным госзакупок стран-членов Соглашения по государственным закупкам;



дальнейшее распространение использования стандарта открытых данных в сфере публичных закупок Организации международного экономического сотрудничества (Open Contracting Data Standard, OCDS), которую использует электронная система публичных закупок ProZorro.



В МЭРТ напомнили, что Украина присоединилась к Соглашению ВТО о государственных закупках (Government Procurement Agreement, GPA) в 2016 году.