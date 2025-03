Україна очолила програму щодо публічних закупівель у СОТ

"Україну вперше в історії її членства в СОТ обрали головуючою Робочої програми зі збору та звітності статистичних даних (Work Program on Collection and Reporting of Statistical Data)", - вказали у МЕРТ, додавши, що сталося це 25-27 лютого 2019 року у межах засідання Комітету Угоди з державних закупівель СОТ.

Вказано, що це стало можливим завдяки значним досягненням України у цій сфері за останні роки. Попереднім головуючим цієї програми були США.

Головними напрямами роботи на найближчу перспективу Україна вважає:



розробку та використання уніфікованої методології збору та звітування щодо даних держзакупівель країн-членів Угоди з державних закупівель;



подальше поширення використання стандарту відкритих даних в сфері публічних закупівель Організації міжнародного економічного співробітництва (Open Contracting Data Standard, OCDS), яку використовує електронна система публічних закупівель ProZorro.



У МЕРТ нагадали, що Україна приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Government Procurement Agreement, GPA) у 2016 році.