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Украина не будет проводить фейковые выборы на оккупированных территориях - Пристайко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина не будет проводить фейковые выборы на оккупированных территориях на востоке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter, передает УНН.

"Мы не собираемся повторять фейковые выборы на наших временно оккупированных территориях на востоке Украины. Мы собираемся как можно скорее организовать честные местные выборы в соответствии с законодательством Украины и под соответствующим международным наблюдением", - написал Пристайко.

По его словам, местные выборы должны пройти одновременно по всей территории Украины в соответствии с правилами, которые являются общими как для Житомира, Киевской области, Донецка и Луганска.

"Наша задача - максимально приблизить время "мира" на Донбассе и сделать все, чтобы оккупант ушел до 2020 года", - отметил Пристайко, которого цитирует МИД Украины в Twitter.

Напомним, Президент Зеленский заявил ранее, что местные выборы на Донбассе должны состояться по украинскому законодательству.

We are not going to repeat fake elections in our temporarily occupied territories in Eastern Ukraine. We are going to organise honest local elections under Ukrainian law and under appropriate international observation as soon as possible.

- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 13, 2019

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