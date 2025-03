Україна не проводитиме фейкові вибори на окупованих територіях - Пристайко

"Ми не збираємось повторювати фейкові вибори на наших тимчасово окупованих територіях на сході України. Ми збираємось якомога швидше організувати чесні місцеві вибори відповідно до законодавства України та під відповідним міжнародним спостереженням", - написав Пристайко.

За його словами, місцеві вибори мають пройти одночасно по всій території України відповідно до правил, які є спільними як для Житомира, Київської області, Донецька та Луганська.

"Наше завдання - максимально наблизити час "миру" на Донбасі і зробити все, щоб окупант пішов до 2020 року", - зазначив Пристайко, якого цитує МЗС України у Twitter.

Нагадаємо, Президент Зеленський заявив раніше, що місцеві вибори на Донбасі повинні відбутися за українським законодавством.

We are not going to repeat fake elections in our temporarily occupied territories in Eastern Ukraine. We are going to organise honest local elections under Ukrainian law and under appropriate international observation as soon as possible.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 13, 2019