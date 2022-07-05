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Украина может остаться без посла в Германии

Украина может остаться без посла в Германии

Киев • УНН

 • 388271 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Андрей Мельник может покинуть пост посла Украины в Германии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на неназванные источники в Киеве, пишет УНН.

Подробности

Как отмечается в статье, Мельника в скором времени переведут работать в МИД в Киеве, а затем могут назначить замглавы МИД.

В последнее время Мельник неоднократно резко критиковал немецких политиков, в частности канцлера Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины.

Цитата

"Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", — отметил Мельник в интервью немецкому журналисту Тело Юнгу в начале месяца.

Эти высказывания вызвали критику в адрес Мельника в Германии, Израиле и Польше. МИД Украины дистанцировалось от заявлений посла.

Напомним

Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности Украины.

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