Україна може залишитися без посла в Німеччині

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Як зазначається в статті, Мельника незабаром переведуть працювати до МЗС у Києві, а потім можуть призначити заступником глави МЗС.

Останнім часом Мельник неодноразово різко критикував німецьких політиків, зокрема канцлера Олафа Шольца за недостатню підтримку України.

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"Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі", - зазначив Мельник в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнґу на початку місяця.

Ці висловлювання викликали критику на адресу Мельника в Німеччині, Ізраїлі та Польщі. МЗС України дистанціювалося від заяв посла.

Нагадаємо

Німеччина обговорює із союзниками гарантії безпеки України.