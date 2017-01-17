Украина дополнительно получит от Швейцарии 100 млн долл. - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украина до конца января получит 100 млн долл. от Швейцарской конфедерации. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн долл. Придут на счета Национального банка 100 млн долл. от Швейцарской конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сказал П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард в Давосе.
Как сообщал УНН, 17 января Президент Украины Петр Порошенко и глава КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество между странами.