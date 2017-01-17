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Україна додатково отримає від Швейцарії 100 млн дол. - П.Порошенко

Україна додатково отримає від Швейцарії 100 млн дол. - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 10272 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна до кінця січня отримає 100 млн дол. від Швейцарської конфедерації. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Було прийнято рішення, яке щойно оголошено, що до кінця січня Україна отримає 100 млн дол. Надійдуть на рахунки Національного банку 100 млн дол. від Швейцарської конфедерації як перша частина траншу, спрямованого на підтримку України",- сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів переговори з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард в Давосі.

Як повідомляв УНН, 17 січня Президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю між країнами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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