Украинский институт книги организует национальную неделю детского чтения

Украинский институт книги организовал неделю детского чтения, благодаря которой хотят подчеркнуть важность детской литературы, пишет УНН со ссылкой на Украинский институт книги.

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Неделя детского чтения под лозунгом "Свет истории" организуют с целью подчеркнуть важность детской литературы, практики семейного чтения, создания уюта с помощью книг, чтения для удовольствия.

Чтение-это то, что позволяет семье проводить время вместе. Даже если дети разделены с родителями границей и линией фронта. Совместное чтение дает возможность пережить мгновения уюта и защищенности, побыть вместе несмотря на расстояние - отмечает и. о. директора Украинского института книги Александра Коваль.

Также, Украинский институт книги организует онлайн-фестиваль "семейное чтение", в рамках которого детские писатели будут читать отрывки из своих книг. На фестиваль зарегистрировали 65 событий.

Среди привлеченных авторов Иван Малкович, Леся Воронина, Мия Марченко, Екатерина Штанко, Христя Венгринюк, Дара корней и немало других прекрасных писателей и писательниц.

Вместе с BaraBooka они подготовили каталог " украинский дет лит | 2024", в котором собрали около 400 названий новых украинских детских изданий. В каталоге книги разделены по категориям: первые книги, дошкольникам, младшая школа, подросткам. Он будет полезен библиотекарям и всем тем, кто интересуется литературным процессом и ищет литературу для детей всех возрастов.

По случаю Недели детского чтения, в Украине и за рубежом запланировано проведение более 200 событий различной тематики.

Напомним

Редкий экземпляр "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года продали на аукционе в Британии. Книга, купленная когда-то за 10 фунтов, оказалась одной из 500 копий первого тиража в твердом переплете.