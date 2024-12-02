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Украинский институт книги организует национальную неделю детского чтения

Украинский институт книги организует национальную неделю детского чтения

Киев  •  УНН

 • 5746 просмотра

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УИК организует национальную неделю детского чтения под лозунгом "Свет истории". Запланировано более 200 событий, включая онлайн-фестиваль "семейное чтение" с участием известных украинских писателей.

Украинский институт книги организовал неделю детского чтения, благодаря которой хотят подчеркнуть важность детской литературы, пишет УНН со ссылкой на Украинский институт книги

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Неделя детского чтения под лозунгом "Свет истории" организуют с целью подчеркнуть важность детской литературы, практики семейного чтения, создания уюта с помощью книг, чтения для удовольствия. 

Чтение-это то, что позволяет семье проводить время вместе. Даже если дети разделены с родителями границей и линией фронта. Совместное чтение дает возможность пережить мгновения уюта и защищенности, побыть вместе несмотря на расстояние

- отмечает и. о. директора Украинского института книги Александра Коваль.

Также, Украинский институт книги организует онлайн-фестиваль "семейное чтение", в рамках которого детские писатели будут читать отрывки из своих книг. На фестиваль зарегистрировали 65 событий.

Среди привлеченных авторов Иван Малкович, Леся Воронина, Мия Марченко, Екатерина Штанко, Христя Венгринюк, Дара корней и немало других прекрасных писателей и писательниц. 

Вместе с BaraBooka они подготовили каталог " украинский дет лит | 2024", в котором собрали около 400 названий новых украинских детских изданий. В каталоге книги разделены по категориям: первые книги, дошкольникам, младшая школа, подросткам. Он будет полезен библиотекарям и всем тем, кто интересуется литературным процессом и ищет литературу для детей всех возрастов.

По случаю Недели детского чтения, в Украине и за рубежом запланировано проведение более 200 событий различной тематики.

Напомним 

Редкий экземпляр "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года продали на аукционе в Британии. Книга, купленная когда-то за 10 фунтов, оказалась одной из 500 копий первого тиража в твердом переплете.

Алина Волянская

Алина Волянская

Культура
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