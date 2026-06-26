Украинские удары по российским НПЗ демонстрируют наивысший уровень эффективности - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре очень эффективны и уже существенно повлияли на возможности России. Об этом он сказал во время дискуссии в Atlantic Council накануне предстоящего саммита НАТО, пишет УНН.

Детали

Рютте отметил, что Украина продолжает демонстрировать высокий уровень инноваций, в частности в сфере беспилотных технологий, и успешно наносит удары по важным объектам российской инфраструктуры.

Украина справляется чрезвычайно хорошо. Она до сих пор лидирует, когда речь идет об инновациях, например, в сфере технологий беспилотников - их стало больше, и они успешно поражают важную энергетическую инфраструктуру в России, а также оборонную и вспомогательную инфраструктуру. Мы видим, что общий объем производства на нефтеперерабатывающих заводах в России снизился на треть. И я очень впечатлен украинцами. Их главная задача - защитить свою инфраструктуру от очередных ударов российских баллистических ракет и дронов - заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что российская экономика сталкивается со все большими трудностями, а финансовые ресурсы государства постепенно истощаются.

Рютте также отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны союзников. По его словам, европейские страны должны справедливо распределить финансовую нагрузку в рамках инициативы по закупке американского оружия для Киева.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что продолжение военной помощи Украине остается одним из ключевых условий для укрепления ее обороноспособности и сдерживания российской агрессии.

Дополнение

Стоит отметить, что в июне СБС усилили атаки на объекты на территории России. Одна из атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории России, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1, и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае РФ было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над Москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля. После этих атак московский НПЗ не будет функционировать минимум полгода.

Также в РФ сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ (бывший антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Кроме того, нижегородский НПЗ – завод NORSI – прекратил работу на неопределенный срок после украинской атаки.

После серии украинских ударов по российским НПЗ у россиян начались проблемы с топливом.

Рютте отправил сообщение путину перед саммитом НАТО и анонсировал миллиардные оборонные соглашения