Украинское предприятие производит мощное количество САУ "Богдана" в месяц. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Производим сегодня мощное количество САУ "Богдана" в месяц. Я считаю, что очень мощное. Из заводов в Европе я бы сказал наибольшее количество артиллерийских систем в месяц производится нашим предприятием - рассказал Зеленский.

Также Президент отметил, что Украина занимается другими системами, которые дадут возможность быть более дальнобойными, разработки есть.

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Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет".

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