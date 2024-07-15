Также Президент отметил, что Украина занимается другими системами, которые дадут возможность Силам обороны быть более дальнобойными.
Украинское предприятие производит мощное количество САУ "Богдана" в месяц. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Производим сегодня мощное количество САУ "Богдана" в месяц. Я считаю, что очень мощное. Из заводов в Европе я бы сказал наибольшее количество артиллерийских систем в месяц производится нашим предприятием
Также Президент отметил, что Украина занимается другими системами, которые дадут возможность быть более дальнобойными, разработки есть.
Дополнение
Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет".
Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны6 мая 2024, 14:19 • 25452 просмотра