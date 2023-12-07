Украина приостановила регистрацию грузовиков на границе в Нижанковичах из-за сложных погодных условий - ГПСУ
Киев • УНН
Оформление грузовиков в пункте пропуска "Нижанковичи" на украинско-польской границе приостановлено из-за погодных условий после того, как грузовик заблокировал дорогу.
Временно приостановлено оформление грузовиков в месте пропуска вне пункта пропуска "Нижанковичи" на украино-польской границе. Об этом информирует Госпогранслужба Украины, передает УНН.
Проезд грузовых транспортных средств заблокирован из-за ухудшения погодных условий: грузовик перекрыл дорогу в направлении города Добромиль. В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется. На место происшествия вызваны представители соответствующих служб.
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Пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" расположен на украинско-польской границе. Это относительно новый пункт пропуска.
В настоящее время там расположено модульное здание с бетонной дорогой, предназначенное только для прохождения грузовых автомобилей.
С февраля 2023 года этот пункт работает во временном режиме. В полную и постоянную эксплуатацию его планируют ввести с начала 2024 года.
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Украина приостановила регистрацию грузовиков на границе в Нижанковичах из-за сложных погодных условий - ГПСУ
Оформление грузовиков в пункте пропуска "Нижанковичи" на украинско-польской границе приостановлено из-за погодных условий после того, как грузовик заблокировал дорогу.
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