За первое полугодие 2024 года в Украине выплавили 3,47 млн т чугуна и 3,87 млн т стали, что превышает показатели прошлого года. Об этом пишет Укрметаллургпром со ссылкой на данные Worldsteel, передает УНН.

Детали

Отмечается, что январе-июне 2024 г. металлургическими предприятиями стран мира произведено 704,01 млн т чугуна. Это на 1,79% ниже показателя января-июня 2023 г. (716,83 млн т).

Больше других чугуна выплавляет Китайская Народная Республика, металлурги которой в январе-июне 2024 г. выплавили 435,62 млн т чугуна, что на 3,60% ниже показателя января-июня 2023 г. (451,89 млн т). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 6 месяцев 2024 г. составила 61,9%.

Украина с выплавленными 3,47 млн т (122,25% относительно января-июня 2023 г.) поднялась с 14 на 13 позицию среди 40 стран-производителей чугуна.

Добавим

Мировая выплавка стали в январе-июне 2024 г. составила 954,62 млн т, что на 0,01% ниже показателя января-июня 2023 г. (954,74 млн т).

Лидером здесь также является Китайская Народная Республика, выплавившая 530,57 млн т, что на 1,10% ниже показателя аналогичного периода 2023 г. (536,47 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 55,6%.

Украина выплавила 3,87 млн т стали (это составляет 136,96% относительно января-июня 2023 г.) и поднялась с 22 на 21 место среди 71 страны-производителя стали.

Напомним

В апреле украинские металлургические предприятия увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, а проката - на 30,5% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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