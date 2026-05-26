Украина никогда не была угрозой для Беларуси - Зеленский
Зеленский встретился с Тихановской на саммите в Киеве. Обсудили российское влияние на Беларусь и попытки втянуть страну в войну против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время саммита в Киеве с участием представителей 24 стран провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и ее командой. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает УНН.
По словам президента, в саммите приняли участие преимущественно европейские государства, а также все соседние с Украиной страны Европы.
Все наши европейские соседи представлены. Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и беларусь
Президент подчеркнул, что во время встречи с Тихановской стороны обсудили ситуацию вокруг беларуси и российское влияние на страну.
Мы все поддерживаем стремление народа беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины
Зеленский также подчеркнул, что Украина благодарна белорусам, которые поддерживают украинцев во время войны.
Мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами снова будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и беларуси от москвы
Президент отдельно подчеркнул, что Украина никогда не представляла угрозы для беларуси.
Украина никогда не была угрозой для беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого народа, граничащего с россией
