Украина никогда не была угрозой для Беларуси - Зеленский

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Зеленский встретился с Тихановской на саммите в Киеве. Обсудили российское влияние на Беларусь и попытки втянуть страну в войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время саммита в Киеве с участием представителей 24 стран провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и ее командой. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам президента, в саммите приняли участие преимущественно европейские государства, а также все соседние с Украиной страны Европы.

Все наши европейские соседи представлены. Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и беларусь

 - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время встречи с Тихановской стороны обсудили ситуацию вокруг беларуси и российское влияние на страну.

Мы все поддерживаем стремление народа беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины

- заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Украина благодарна белорусам, которые поддерживают украинцев во время войны.

Мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами снова будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и беларуси от москвы

- сказал он.

Президент отдельно подчеркнул, что Украина никогда не представляла угрозы для беларуси.

Украина никогда не была угрозой для беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого народа, граничащего с россией

- добавил Зеленский.

