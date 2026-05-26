Украина никогда не была угрозой для Беларуси - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время саммита в Киеве с участием представителей 24 стран провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и ее командой. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам президента, в саммите приняли участие преимущественно европейские государства, а также все соседние с Украиной страны Европы.

Президент подчеркнул, что во время встречи с Тихановской стороны обсудили ситуацию вокруг беларуси и российское влияние на страну.

Мы все поддерживаем стремление народа беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины

Зеленский также подчеркнул, что Украина благодарна белорусам, которые поддерживают украинцев во время войны.

Мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами снова будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и беларуси от москвы