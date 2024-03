Украина ищет методы возвращения депортированных украинцев из рф - общественная активистка

Таких масштабов, как сейчас похищаются и вывозятся украинские дети мир не видел со времен Второй мировой войны. Сейчас в мире нет формулы, как решить вопрос возвращения депортированных людей, но Украина ищет методы возвращения депортированных украинцев, включая и детей. Об этом во время пресс-конференции заявила адвокационная менеджер кампании Where Are Our People Кристина Шкудор, передает УНН.

Детали

"На самом деле такие масштабы, как сейчас воруются и вывозятся украинские дети мир не видел со времен Второй мировой войны и никто нет формулы, как этот вопрос решить. Но Украина именно та страна, которая сейчас ищет выход, как это это это решить и вернуть всех похищенных детей. К сожалению, уникальной формулы для этого нет. Вернуть всех депортированных как и детей, так и взрослых возможно только при одном условии: если Украина выиграет на поле боя", - сказала Шкудор.

Она отметила, что сейчас Украина ищет другие методы возвращения депортированных украинцев.

Шкудор рассказала, что по данным ООН, россия депортировала за период полномасштабного вторжения 2,8 млн украинцев, среди которых Украина знает имена менее 20 тыс. детей.

"Возвращено (детей - ред.) из депортации 386. По данным представительницы уполномоченного Президента по правам ребенка цифра депортированных детей составляет около 250 тыс. Но мы не знаем ни их имен, ни их судьбу. рф таких данных просто не предоставляет. Сама рф заявляет о 744 тыс. депортированных детей", - добавила Шкудор.

Она добавила также, что Украина нет данных о том, в каких условиях рф держит этих детей.

Напомним

9 украинских детей, в том числе 4 воспитанников детских домов в возрасте от 3 до 10 лет и 12-летняя девочка, были возвращены из россии, куда их силой вывезли и сказали, что Украины не существует.