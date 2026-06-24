Удар рф по кинотеатру в центре Конотопа - пострадало 4 человека
Киев • УНН
российские войска атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Конотопа, повредив здание кинотеатра. Количество пострадавших возросло до четырех, среди них подросток, две женщины и мужчина.
В результате российской атаки дронами по Конотопу на Сумщине повреждено здание кинотеатра. Количество пострадавших возросло до четырех человек, среди них есть подросток. Об этом сообщили в Сумской ОВА и городской голова Артем Семенихин, передает УНН.
Детали
По словам мэра, российские войска атаковали гражданский объект в центральной части города.
Кинотеатр…
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что россияне атаковали дронами гражданскую инфраструктуру города.
Сначала было известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Впоследствии количество раненых возросло до четырех.
Среди пострадавших - подросток, две женщины и мужчина. Всем оказывается необходимая медицинская помощь
Сейчас на месте работают экстренные службы. Последствия российского удара уточняются.
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