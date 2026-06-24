Удар рф по кинотеатру в центре Конотопа - пострадало 4 человека

Фото: ГСЧС Украины

В результате российской атаки дронами по Конотопу на Сумщине повреждено здание кинотеатра. Количество пострадавших возросло до четырех человек, среди них есть подросток. Об этом сообщили в Сумской ОВА и городской голова Артем Семенихин, передает УНН.

Детали

По словам мэра, российские войска атаковали гражданский объект в центральной части города.

Кинотеатр… – сообщил Артем Семенихин.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что россияне атаковали дронами гражданскую инфраструктуру города.

Сначала было известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Впоследствии количество раненых возросло до четырех.

Среди пострадавших - подросток, две женщины и мужчина. Всем оказывается необходимая медицинская помощь - сообщили в областной военной администрации.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Последствия российского удара уточняются.

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